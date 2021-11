Ferragamo, gli analisti alzano la previsione di quotazione

Mercoledì 10 Novembre 2021, 19:30







(Teleborsa) - Gli esperti di Kepler Cheuvreux e UBS hanno ritoccato al rialzo l'obiettivo di prezzo su Salvatore Ferragamo, maison del lusso italiana. La banca d'affari Kepler Cheuvreux ha confermato la valutazione "hold" incrementando il target price a 21 euro dai 19,50 indicati in precedenza, mentre l'Ufficio studi di UBS ha portato il prezzo atteso a 19,70 euro dai 19 euro della precedente valutazione. La raccomandazione "neutral" è stata mantenuta.



A Milano, chiusura in profondo rosso per Ferragamo, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,23%.