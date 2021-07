Ferragamo, crescita a doppia cifra dei ricavi nel primo semestre

Martedì 20 Luglio 2021, 19:00

(Teleborsa) - Il gruppo Salvatore Ferragamo chiude il primo semestre 2021 con ricavi consolidati di 524 milioni di euro, in aumento del 44,1% a cambi correnti e del 46,2% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2020. Il gruppo precisa che i ricavi preliminari sono riportati escludendo il business dei Profumi, che, come annunciato nel comunicato stampa del 7 luglio, sarà trasferito in licenza esclusiva a Inter Parfums con efficacia dal mese di ottobre 2021.

I ricavi del secondo trimestre 2021 hanno registrato un aumento del 91,3% a tassi di cambio correnti (+90,5% a cambi costanti), rispetto allo stesso periodo del 2020.

'L'aumento del fatturato è stato realizzato nonostante il permanere, in alcuni Paesi, di blocchi o limitazioni alle attività commerciali con evidenti riflessi sul traffico internazionale, dovuti alla pandemia da Covid-19", ha sottolineato la nota della societa' indicando che a fine giugno il gruppo operava con il 53% dei negozi a pieno regime.

