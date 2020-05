Ferragamo brilla nel FTSE MIB, titolo festeggia nuova governance

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima performance per Ferragamo, che scambia in rialzo del 10,20%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che il CdA del Gruppo ha approvato un nuovo assetto di governance della società. La famiglia Ferragamo ha deciso di concentrarsi nella funzione di guida e indirizzo strategico dell'azienda ed ha affidato gli incarichi esecutivi a figure manageriali:, Ferruccio Ferragamo mantiene la Presidenza della società. Confermati tutti i poteri dell'Amministratore Delegato Micaela le Divelec Lemmi.Giacomo (James) Ferragamo per lasciare un posto disponibile in Consiglio, si è dimesso dalla sua carica consiliare e in sua sostituzione il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, Michele Norsa quale nuovo Consigliere, attribuendogli altresì l'incarico di Vice Presidente Esecutivo e conferendogli i poteri esecutivi in precedenza esercitati dal Presidente Ferruccio Ferragamo.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla maison del lusso rispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo di Salvatore Ferragamo ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 12,54 Euro. Supporto a 12. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 13,08.