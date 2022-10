FerCargo alla Green Logistic Expo: crisi energetica e rischi per il settore ferroviario del trasporto merci

(Teleborsa) - Viviamo un periodo critico per la nostra economia, in particolare per il settore della, ma ilrischia di mettere in ginocchio soprattutto il trasporto ferroviario delle merci.parteciperà ai tavoli istituzionali organizzati presso la, sarà la sede per esternare il timore delle società del comparto che negli ultimi 15 mesi hanno visto crescere il costo dell'energia per operare sulla rete ben oltre il 500%.Levivono esclusivamente di contratti commerciali, un extra costo complessivamente superiore anon può essere assorbito solo dal mercato; una drammatica crisi del settore può essere scongiurata soltanto dall'intervento delle Istituzioni chiamate a calmierare gli straordinari aumenti del costo dell'energia.Le mutate condizioni mettono a fortissimo rischio il raggiungimento degli obiettivi dele la sfida posta dalla Commissione Europea di trasportare il 30% della merce nel continente via ferrovia entro il 2030, un traguardo, quest'ultimo, richiamato anche nel documento di indirizzo strategico per la mobilità e la logistica sostenibile redatto dal MIMS a conclusione degli appuntamenti "" organizzati sul territorio nazionale.Di questo, nonché die molto altro, si parlerà in occasione dei seguenti appuntamenti, a cui parteciperà l'Associazione FerCargo, ospitati dalla Green Logistic Expo che si svolgerà dal 5 al 7 Ottobre a Padova.