(Teleborsa) - Doppio accordo per Fenix Enternainment, società romana di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici quotata nell'agosto scorso su AIM PRO, il nuovo segmento di Borsa Italiana.

Il primo accordo è stato siglato con Iervolino Entertainment, quotata su AIM Italia, per l'acquisizione dei diritti del progetto "The Christmas Goofy Burglars", una commedia combinata di live action e animazione, che avrà tra i protagonisti i simpatici personaggi della web series animata "Arctic Friends".

Il secondo accordo è con la società di distribuzione californiana WWPS.TV, che distribuisce fra gli altri la serie "Arctic Friends", da cui il film è tratto. La società americana ha acquisito in perpetua i diritti di vendita e sfruttamento mondiali dell'opera di animazione "The Christmas Goofy Burglars" (esclusa l'Italia dove verrà distribuita da Fenix) per un importo di 6.360.000 dollari.

(Foto: © Piotr Adamowicz/123RF)

