FEI mette a disposizione di Unicredit garanzie per sostenere PMI in quattro paesi Ue

(Teleborsa) - Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) metterà a disposizione di UniCredit garanzie per un valore di 700 milioni di euro, consentendo alla banca di poter erogare finanziamenti fino ad un valore di 1 miliardo di euro alle piccole e medie imprese in

Bulgaria, Slovacchia, Slovenia e Croazia per accelerare la ripresa post-pandemica., Le garanzie saranno così suddivise: alla Bulgaria fino a 185 milioni di euro, alla Slovacchia fino a 310 milioni di euro, alla Slovenia fino a 80 milioni di euro ed alla Croazia fino a 325 milioni di euro. La parte residua sarà allocata tra i quattro paesi in base alla domanda.

Le garanzie del FEI derivano dal Fondo europeo di garanzia (EGF),che ammonta complessivamente a quasi 25 miliardi di euro, istituito dal Gruppo BEI nel 2020 per dare impulso alla ripresa post-Covid e salvaguardare l'occupazione.

Queste garanzie affluiranno alle PMI tramite le società del Gruppo Unicredit presenti nei quattro paesi europei, comprese banche e società di leasing, offrendo prestiti e altri prodotti finanziari a condizioni più favorevoli, inclusi tassi di interesse ridotti, grace period

più lunghi, requisiti di garanzia inferiori o scadenze più lunghe. I prestiti saranno a disposizione delle PMI operanti nei settori dell'economia più colpiti dalla pandemia.

Roger Havenith, Deputy Chief Executive del FEI, ha ricordato che "la crisi del COVID-19 è ancora con noi e le imprese di tutta Europa ne stanno subendo le conseguenze economiche". "La nostra cooperazione - ha assicurato - salverà posti di lavoro, stimolerà gli investimenti e la competitività delle PMI e quindi contribuirà a una ripresa economica più rapida dalla crisi del COVID-19".

Lilyana Pavlova, Vice-Presidente della BEI, ha garantito che "il Gruppo BEI è pronto a collaborare con istituzioni finanziarie e aziende in tutta Europa pe r sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19".

"Offriamo un supporto continuo alle PMI europee e alle mid-cap che svolgono un ruolo così centrale nelle nostre economie", hanno sottolineato Gianfranco Bisagni, Head of Central Europe e Teodora Petkova, Head of Eastern Europe di UniCredit, aggiungendo "grazie a queste garanzie e alla nostra solida pipeline saremo in grado di aumentare il finanziamento complessivo fino a 1 miliardo di euro, potendo ulteriormente offrire ai nostri clienti condizioni favorevoli per gestire la loro liquidità, finanziare i loro investimenti futuri e portare avanti la ripresa dalla crisi legata al COVID-19".