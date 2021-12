FEI e MCC, controgaranzia su 3,2 miliardi di finanziamenti assistiti da Fondo di garanzia

(Teleborsa) - Il Fondo Europei degli Investimenti (FEI) controgarantisce un portafoglio di 5.652 operazioni assistite dalla dal Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale. L'ammontare complessivo del portafoglio corrisponde a un importo di 3,2 miliardi di euro di finanziamenti con garanzia diretta del Fondo pari a 2,8 miliardi di euro. Si tratta di un'operazione di cartolarizzazione sintetica dei finanziamenti garantiti. Il FEI mette a disposizione 157,3 milioni di euro a valere sulle risorse dell'Iniziativa PMI e COSME che corrispondono al 50% dell'ammontare della tranche junior e della tranche mezzanine del portafoglio.

L'operazione permette di liberare risorse del Fondo che possono essere impiegate per la concessione di nuove garanzie. In particolare, il Fondo si impegna a costruire entro il 31 dicembre 2023 un portafoglio addizionale composto da nuove operazioni a favore di imprese localizzate nel Mezzogiorno per un importo massimo garantito di 946,1 milioni di euro che sarà garantito con le risorse del Fondo liberate dalla controgaranzia del FEI.

Il Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, ha rappresentato il principale strumento operativo pubblico per fronteggiare la crisi pandemica a sostegno delle imprese italiane. Da marzo 2020 a dicembre 2021, infatti, sono pervenute 2,5 milioni di richieste di garanzia per un importo di circa 217 miliardi di euro.