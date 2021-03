19 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Fedex estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 280,4, rialzo del 6,40%. Il titolo ha spiccato il volo per la trimestrale migliore del previsto, spinta dai ricavi delle consegne nel periodo natalizio e dalle spedizioni dei vaccini all'interno del Paese. Le prospettive rosee per l'esercizio in corso hanno anche spinto gli analisti di Wall Street a incrementare gli obiettivi di prezzo sul titolo.

L'utile netto rettificato del trimestre al 28 febbraio 2021 è salito a 939 milioni di dollari, +153% rispetto all'anno precedente, risultando pari a 3,47 dollari per azione e battendo le aspettative degli analisti di 3,23 dollari per azione, secondo i dati di Refinitiv.

"Ci aspettiamo che la domanda per le nostre impareggiabili soluzioni di e-commerce e corriere espresso internazionale rimanga molto alta per il prossimo futuro", ha affermato Frederick Smith, presidente e amministratore delegato di FedEx.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 283,8 e successiva a 291,4. Supporto a 276,2.