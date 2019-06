FedEx sotto pressione in attesa dei risultati del 4° trimestre

(Teleborsa) - FedEx ha in programma di riportare i risultati del quarto trimestre fiscale in data odierna, dopo la campana conclusiva di Wall Street.

Al momento, tuttavia, il titolo si trova in acque molto agitate e perde al Nyse l'1,5%, a causa del taglio delle stime sui ricavi e degli obiettivi di prezzo recentemente effettuati dagli analisti.



A motivare l'abbassamento delle stime sono le preoccupazioni di un rallentamento dell'economia globale, in particolare in Cina e in Europa, esacerbate dalla politica commerciale controversa dell'amministrazione Trump.



FedEx ha indicato che i cambiamenti nella politica degli Stati Uniti hanno portato diversi governi, tra cui la Cina, l'Unione europea e l'India, a imporre tariffe di ritorsione, che possono ridurre la domanda e danneggiare il commercio globale e l'attività economica.













