Fedex: stop alle consegne su strada per Amazon

Dalla separazione si passa al divorzio tra Fedex e Amazon. Il gruppo non effettuerà più le consegne su strada per conto del colosso americano del commercio elettronico. La divisione FedEx Ground non intende infatti rinnovare il contratto esistente quando scadrà a fine mese. Il 30 giugno scorso già la divisione FedEx Express non aveva rinnovato il contratto per fare volare in Usa i pacchi della società fondata e guidata da Jeff Bezos, che sta sviluppando una rete propria di consegne (anche con droni) che minaccia gruppi come FedEx e Ups. «Il cambiamento è in linea alla nostra strategia volta a concentrarci su un mercato più ampio del commercio elettronico», ha detto a Barron's un portavoce di FedEx. La divisione Ground del gruppo è la seconda più grande in FedEx, generando ogni anno vendite per 20 miliardi di dollari con gli oltre 37 miliardi di quella Express. L'annuncio porta gli investitori a domandarsi come Amazon se la caverà durante la cruciale stagione dello shopping natalizio, durante la quale in passato FedEx e Ups avevano faticato a stare al passo con la domanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA