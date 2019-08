Fedespedi, continuano le pesanti perdite di alcune compagnie di navigazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, federazione che riunisce le imprese di spedizioni internazionali, ha pubblicato il suoDall'analisi dei bilanci delle compagnie marittime censite emerge che la danese Maersksulle continuing operations, mentre le discontinued operations hanno generatoAlcune, come, con un consistente aumento degli utili. Altre, invece, come, continuano a evidenziare., non ha ancora presentato il primo bilancio. Sono state però diffuse le prime stime, chePer quanto riguarda lo scenario generale,( Twenty Foot Equivalent Unit) con un aumento intorno all'1,7% rispetto al 2018 e un incremento medio annuo (CAGR) dal 2011 del 2,7% (DynaLiners).Secondo le statistiche di Alphaliners,, mentre quelle sopra i 10.000 Teu ne rappresentano il 33%. La tendenza al gigantismo navale non sembra fermarsi, tenendo conto che il 79% delle navi in consegna nel 2019 ha una capacità superiore ai 10.000 Teu.(2M, Ocean Alliance, THE Alliance)