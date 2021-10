Federservizi Roma, Camillo Ricci nuovo presidente

Martedì 26 Ottobre 2021, 15:47

Il Consiglio di Federservizi Roma ha votato per acclamazione come nuovo presidente Camillo Ricci, amministratore unico di eprcomunicazione (associata Una), storica società romana di comunicazione e relazioni pubbliche.

“Cercheremo di dare con l’aiuto di tutto il Consiglio, un contributo di proposte e di progetti per la ripresa economica della città, che avrà di fronte le sfide della gestione degli investimenti del Pnrr, dell’organizzazione del Giubileo e, speriamo, dell’Expo - ha commentato il nuovo presidente di Federservizi Roma -. Le imprese del settore dei servizi, che rappresentano il 35% del terziario a Roma, dovranno dare la spinta per rilanciare la naturale vocazione della città, che è quella di Città dei servizi, siamo essi pubblici o privati. E per centrare l’obiettivo di restituire a Roma il ruolo di Capitale, non solo istituzionale, ma anche economica del Paese”.