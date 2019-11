Federmotorizzazione Confcommercio: tassazione auto aziendali choc per l'automotive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dagrande preoccupazione per gli effetti della: non soltanto economici, ma anche per l'ambiente. Tassando il totale del valore dell'auto utilizzata dal dipendente per svolgere il proprio lavoro a nome dell'azienda,(già oggi assoggettate ad una disciplina fiscale penalizzante rispetto al resto d'Europa) mettendo(con un mancato introito fra Iva e trascrizioni di quasi 1,5 miliardi di euro)."Con il conseguente blocco – afferma, presidente di Federmotorizzazione Confcommercio (e Assomobilità Confcommercio Milano) – del rinnovo del parco auto circolante ed unsulle nostre strade di. "Il perché – spiega Buongiardino - è molto semplice: nessunaccetterebbe di farsi tassare per svolgere il proprio lavoro e opterebbe peraddebitando i chilometri percorsi all'azienda. Dobbiamo considerare che in media, mentre un privato ogni 7-8 anni. Questa proposta di tassazione risulterebbe perciò in controtendenza con lo sforzo profuso da Regioni come, ad esempio, la Lombardia, dove viene incentivato il rinnovo dei mezzi più inquinanti a favore di altrettanti mezzi a basso impatto ambientale".Ilun volume annuo per lo Stato di circanazionale "una pressione fiscale ben più alta della media europea che è del 3%", ricorda Buongiardino."Al Governo – conclude Buongiardino – chiediamo un approfondito confronto tecnico assieme alle principali associazioni di rappresentanza dell'automotive".