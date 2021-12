Federmoda, Borghi: "Voglia di ripresa, non possiamo permetterci altri lockdown"

(Teleborsa) - La ripresa dei consumi di moda c'è stata e il rush finale dei regali di Natale è partito alla grande con un'impennata di acquisti last minute, affrontata nei negozi con equilibrio e sicurezza. L'incertezza e la paura di nuove restrizioni sono, tuttavia, palpabili tra gli operatori che non potrebbero più sopportare anche economicamente nuovi stop.

Per Renato Borghi, Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio: "C'è più interesse per lo shopping, nonostante qualche timore per le restrizioni, l'inflazione e i rincari di bollette e carburanti. Ma il ritmo delle vaccinazioni, gli opportuni accorgimenti e la coerente prudenza ci spingono ad essere cautamente ottimisti rispetto al resto d'Europa anche perchè il settore non potrebbe permettersi nuove chiusure.

Come Federazione Moda Italia-Confcommercio "stimiamo un incremento del 10% dei consumi del 2019 con un acquisto su due che riguarda la moda, con regali di capi di abbigliamento, maglieria, borse, scarpe ed accessori. C'è voglia di ripresa e di normalità. Per questo, dopo tante ombre e poche luci sui consumi nel settore moda, è il momento di illuminare gli animi e le nostre città, scaldando i cuori degli italiani con vetrine addobbate, vie, piazze e centri in festa, nel pieno rispetto delle attenzioni che esige il momento. Questo è il vero regalo che si aspettano gli italiani. C'è bisogno di riscoprire i valori, gli affetti, le relazioni e gli acquisti sotto casa possono contribuire a farci sentire a casa. C'è tanto bisogno del 'solito' e magico Natale".