FederlegnoArredo, Orsini: l'aumento dell'IVA è deleterio

(Teleborsa) - Importanti dichiarazioni da parte del Presidente di FederlegnoArredo. A margine di un incontro, Emanuele Orsini ha dichiarato che "serve un Governo che possa dare garanzia di periodo, ma siamo molto preoccupati, perché abbiamo bisogno di rimettere al centro l'economia per ripartire".



"Qualsiasi Governo ci sarà, avrà bisogno di una discussione seria in termini di economia, senza Governi raffazzonati" ha dichiarato il Presidente, che continua "se non si riuscisse a trovare l'accordo si torni al voto, l'aumento dell'IVA è deleterio, ed è un problema enorme dato già l'IVA al 22%, per noi sarà un problema a cui porre rimedio". © RIPRODUZIONE RISERVATA