Federconsumatori, vademecum per rimborsi biglietti viaggio

(Teleborsa) - Situazione in continua evoluzione persono sommersi da richieste di informazioni e di assistenza da parte di utenti che hanno acquistato biglietti aerei e ferroviari nonché soggiorni in strutture ricettive.L'Organizzazione ha così preparato un breve vademecum con alcune indicazioni utili:è possibile annullare la prenotazione e chiedere alla struttura la restituzione della caparra eventualmente versata o, in alternativa, concordare lo spostamento della prenotazione stessa ad altra data, poiché l'utente sta rinunciando al soggiorno per una evidente causa di forza maggiore.Trenitalia e NTV-Italo hanno comunicato il riconoscimento del rimborso integrale dei biglietti per le destinazioni situate nelle "zone rosse": per quanto riguarda le compagnie aeree non si ha ancora notizia di provvedimenti specifici, tuttavia consigliamo di inoltrare la richiesta al vettore di riferimento per la restituzione dell'importo versato o quantomeno l'emissione di un voucher.uno specifico Decreto del Governo ha disposto il blocco delle gite scolastiche. Le famiglie che abbiano già versato una caparra per questi viaggi possono chiedere la restituzione delle somme versate.anche in questo caso è possibile chiedere il rimborso degli importi pagati o concordare lo spostamento della prenotazione ad altra data.gli utenti immunodepressi o che comunque presentino un quadro sanitario, attestato da opportuna documentazione medica, tale da configurare una particolare vulnerabilità al virus possono richiedere il rimborso delle somme versate o la modifica della prenotazione.alcuni Paesi stanno adottando misure straordinarie di contenimento per il Coronavirus, negando l'accesso ai viaggiatori provenienti dai luoghi in cui siano stati accertati casi conclamati di infezione. Si consiglia quindi a coloro i quali abbiano in programma viaggi all'estero di monitorare il sito web del Ministero degli Esteri http://www.viaggiaresicuri.it , dove vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti in proposito.nel caso in cui le prenotazioni riguardino viaggi in aree non interessate dall'allerta, l'eventuale rinuncia al soggiorno non risponde più alla logica della causa di forza maggiore e può quindi comportare la perdita della caparra o comunque delle somme già versate.Va comunque ricordato chee di attenersialle indicazioni delle Autorità competenti.