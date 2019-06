© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nei primi 4 mesi del 2019 la, con un tasso dello 0,0%. È il dato emerso nel corso dell'assemblea annuale di Federchimica che si è tenuta a Milano.Per la prima volta dopo tre anni,, con il rischio di un calo nella produzione contro la crescita, seppur minima dello 0,5%, con cui si era chiuso il 2018.", ha evidenziato, presidente di Federchimica. "Abbiamo una crescita a zero rispetto al primo trimestre dell'anno scorso e le previsioni per la seconda parte dell'anno prevedono una produzione ancora stagnante, con un rischio che, se la situazione macroeconomica dovesse peggiorare, ci potrebbe essere un ulteriore calo".A pesare, secondo i dati dell'associazione, è stata lae il generale ripiegamento in quasi tutti i settori clienti. "Si mantengono in moderata espansione solo quelli connessi ai consumi non durevoli delle famiglie (cosmetica, detergenza e chimica destinata all'alimentare)", si legge nella nota congiunturale.", ha aggiunto Lamberti che ha ricordato le "" come primi passi fondamentali per il comparto.Si tratta, precisa il presidente di Federchimica di "ambiti dove il divario tra l'Italia e gli altri Paesi è massimo. Sono interventi che non generano debito pubblico e non vanno contro le regole europee, ma serve visione e volontà politica per attuarle" anche perché, partendo dalla chimica, "il settore più regolamentato", si possono estendere a tutti gli altri settori.Necessari infine sono gli "investimenti per la ricerca e sviluppo così come la valorizzazione dei nostri centri di eccellenza per rendere attraente l'Italia per i ricercatori, italiani ed esteri", ha concluso Lamberti.