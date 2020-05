Federal Reserve disegna quadro pessimistico: si temono nuovi shock

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto segnala la federal Reserve, che ieri sera ha pubblicati i verbali dell'ultima riunione del FOMC, il comitato di politica monetaria della banca centrale americana., la Fed aveva un po'i mercati, confermandoinvariatied il maxi Piano di. Gli operatori invece speravano in un cambio di politica con, che è stata esplicitamente. In alcuni interventi successivi, Powell aveva confermato previsioni molto pessimistiche, anticipando che una"Ci aspettiamo di mantenere questo livello (dei tassi, Ndr) finché non saremo sicuri che l'economia abbia superato i recenti eventi e sia sulla strada per raggiungere gli obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi", si legge nei verbali del FOMC.a dispetto del miglioramento delle condizioni finanziarie notato nel periodo più recente. La crisi da coronavirus - si sottolinea - avrà, sia nel breve che nel medio periodo.Sul fronte sanitario, si temono, che avranno ripercussioni sulle, molte delle quali, e sui, la cui spesa con difficoltà tornerà ai livelli pre-crisi.