La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%: raggiunto il 5%, mai così alti dal 2006. Powell: «L'inflazione resta troppo alta»

La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%. Il costo del denaro sale così in una forchetta fra il 4,75% e il 5%. Con la mini-stretta la banca centrale americana conferma la sua determinazione nella lotta all'inflazione.

I banchieri della Federal Reserve riuniti ieri e oggi prevedono che i tassi d'interesse raggiungano il picco nel 2023 al 5,1% (valore mediano), in linea con quanto previsto a dicembre. È quanto emerge dal dot plot, il grafico che registra, ogni tre mesi, le previsioni dei banchieri della Fed. Per i prossimi due anni, previsti un valore mediano rispettivamente al 4,3% e al 3,1%; dopo la riunione di dicembre, il valore mediano era al 4,1% per il 2024 e al 3,1% per il 2025. Per quanto riguarda la crescita economica, nel 2023 atteso un +0,4%, contro il +0,5% della precedente previsione. La disoccupazione è prevista al 4,5% nel 2023, in leggero calo dal 4,6% della precedente previsione.

Fed: «Il sistema bancario Usa è solido e resiliente»

«I recenti indicatori puntano a una modesta crescita nelle spese e nella produzione. Il mercato del lavoro ha accelerato negli ultimi mesi. Il tasso di disoccupazione resta basso e l'inflazione elevata», si legge nel comunicato della Fed. «Il sistema bancario americano è solido e resiliente. I recenti sviluppi si tradurranno probabilmente in più stringenti condizioni di credito per famiglie e imprese, e peseranno sull'attiivtà economia, le assunzioni e l'inflazione», prosegue la Fed assicurando che rimarrà attenta ai rischi posti dalla corsa dei prezzi.

«Valuteremo le informazioni che arriveranno e le loro implicazioni per la politica monetaria. Anticipiamo che ulteriori» rialzi potrebbero essere «appropriati» per far sì che la politica monetaria sia abbastanza restrittiva da far tornare nel tempo l'inflazione al 2%, spiega la Fed ribadendo di essere «fortemente impegnata a fra scendere l'inflazione all'obiettivo del 2%» conclude il comunicato. La decisione di alzare i tassi dello 0,25% è stata presa all'unanimità.

Powell: «L'inflazione resta troppo alta»

«L'inflazione resta troppo alta: senza stabilità dei prezzi l'economia non funziona». Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell. La strada per riportare l'inflazione al 2% è ancora lunga e sarà accidentata, afferma Powell ribadendo l'impegno della Fed a portare l'inflaazione al 2%. «È troppo presto per dire come i tassi di interesse dovrebbero rispondere» a quanto accaduto nel settore bancario nelle ultime settimane, aggiunge Powell. «Nelle ultime settimane sono emerse serie difficoltà in un numero di piccole banche»: le autorità hanno preso misure forti e «siamo pronti a usare tutti gli strumenti a disposizione per mantenere al sicuro il sistema bancario, ha aggiunto Powell.