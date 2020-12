© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laamericana ha deciso die quindi il costo del denaro resta fermo in una forchetta. La decisione è arrivata nell'ultima riunione del 2020 del Federal Open Market Committee, che ha anche reso noto che ildella FEDsul fronte dell'occupazione e dell'inflazione.Al contempo, la FED rivedeper l'economia americanaa fronte del 3,2% inizialmente stimato. Il 2020 si chiuderà invece con un PIL in calo del 2,4%. Ilnegli Stati Uniti si attesterà al 6,7% nel 2020 per poiLa FED riconosce che la pandemia crea "considerevoli rischi" nel medio termine e assicura che manterrà una politica monetaria accomodante fino al raggiungimento dei suoi obiettivi. Si proseguirà quindi con l'acquisto mensile di almeno 80 miliardi di dollari in titoli di Stato e 40 miliardi in mortgage-backed securities. ". La crisi sanitaria continuerà a pesare sull'attività economica, sull'ocupazione e l'inflazione nel breve termine, e pone considerevoli rischi all'outlook nel medio termine", ha scritto la FED nella comunicato diffuso al termine della due giorni di riunione.