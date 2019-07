Fed taglia tassi interesse di un quarto di punto al 2-2,25%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, portando il range di riferimento. La decisione è largamentedel mercato, che ormai sembravano convergere su un taglio di un quarto di punto, benché inizialmente si ipotizzasse anche una riduzione più aggressiva di mezzo punto.Il, comitato di politica monetaria della banca centrale americana, ha, in quanto i membri, Presidente della Fed di Boston, ed, Presidente della fed di Kansas City, hannoNel decidere, la Fed ha soppesato lo stato dell', indicando cheNel valutare quale sarà il futuro intervallo dei tassi, la Fed promette cheedper sostenere l'espansione dell'economia, compatibilmente con il suo mandato di mantenere l'inflazione attorno al 2% e le migliori condizioni dle mercato del lavoro.Il FOMC ha anche annunciato che concluderà la vendita di titoli in portafoglio in agosto, due mesi prima di quanto precedentemente indicato.