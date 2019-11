Fed, segnali di ripresa dal Beige Book

(Teleborsa) - Timidi miglioramenti in vista per l'economia americana, che secondo il Beige Book della Fed nel periodo che va da ottobre a metà novembre si è espansa "modestamente". L'outlook resta positivo, con la situazione economica che dovrebbe migliorare a ridosso delle festività natalizie grazie anche alle tre riduzioni dei tassi di interesse decise dalla Fed a partire da luglio, che stanno contribuendo a sostenere la crescita riducendo il costo dell'indebitamento.



Il rapporto della Banca Centrale statunitense sulla stato dell'economia a stelle e strisce farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria per le riunioni fissate il 10 e 11 dicembre.



(Foto: Stefan Fussan) © RIPRODUZIONE RISERVATA