FED, Rosengren: annuncio tapering a settembre con un altro mese di crescita dell'occupazione

Martedì 17 Agosto 2021, 08:00

(Teleborsa) - Secondo James Bullard, presidente della Federal Reserve di Boston e dal prossimo anno componente del Federal Open Market Committee (FOMC) della FED, un altro mese di forti guadagni di posti di lavoro potrebbe soddisfare i requisiti della banca centrale degli Stati Uniti per iniziare a ridurre i suoi acquisti mensili di asset.

"Abbiamo avuto due mesi di fila in cui abbiamo creato più di 900.000 posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è sceso del mezzo percento al 5,4% - ha detto Rosengren durante un'intervista alla CNBC - Se otteniamo un altro rapporto forte sul mercato del lavoro, penso che sarei favorevole ad annunciare a settembre che siamo pronti per iniziare il programma di riduzione". "Penso che sia opportuno iniziare in autunno. Sarebbe ottobre o novembre", ha aggiunto, sottolineando che "di certo non vorrei aspettare più tardi di dicembre. La mia preferenza sarebbe probabilmente per prima piuttosto che dopo".

"I criteri per iniziare ad aumentare i tassi sono che vediamo risultati coerenti con un'inflazione sostenibile leggermente al di sopra del 2% ... e che siamo a piena occupazione", ha affermato. Se il tasso di disoccupazione continua a scendere dal 5,4% e i salari mantengono l'inflazione ben al di sopra del 2%, ha evidenziato il banchiere centrale, la FED potrebbe prendere in considerazione un ulteriore inasprimento. "Sarebbe un motivo per iniziare a pensare di aumentare i tassi più rapidamente, ma non me lo aspetto", ha detto.

I mercati attendono l'inevitabile tapering, ma non si aspettano ancora di vedere aumenti dei tassi di interesse almeno fino alla fine del 2022. "Stanno vedendo gli stessi numeri che stiamo vedendo noi, quindi non penso che sarà necessariamente una sorpresa", ha detto Rosengren riferendosi agli investitori. "I mercati tendono a reagire alle sorprese e penso che questo sia stato ben comunicato", ha concluso.

