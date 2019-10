Fed, ripresa procede ma imprese meno ottimiste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'economia ha registrato un'espansione a un passo "tra il debole e il modesto" negli Stati Uniti, a causa delle preoccupazioni per le. E' quanto rileva il rapporto della Federal Reserve, noto come, elaborato ogni sei settimane sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera la banca centrale statunitense.L'istituto guidato dasottolinea che il rallentamento della crescita, nelle ultime settimane, ha portato molte aziende a rivedere le proprie prospettive ed ora si aspettano che l'attività si indebolisca nel breve termine. "I commerciali delle aziende si aspettano principalmente che l'espansione economica continui - si legge nel report - tuttavia molti hanno abbassato le loro prospettive di crescita per i prossimi sei-dodici mesi".La maggior parte dei distretti prevede che l'espansione economica continui, ma "alcune aziende manifatturiere hanno, a causa della debolezza degli ordinativi, altre hanno invece preferito tagliare le ore di lavoro invece di ridurre la forza lavoro". I- si legge ancora nel Beige Book - sono cresciuti a un ritmo moderato, con pressioni al rialzo per i lavoratori meno qualificati".