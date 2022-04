FED, riduzione bilancio a ritmo massimo di 95 miliardi di dollari al mese

(Teleborsa) - I membri del Federal Open Market Committee (FOMC) della FED sono concordi che l'inflazione elevata e le condizioni restrittive del mercato del lavoro giustificano l'inizio della riduzione del bilancio della banca centrale in una prossima riunione, con un ritmo di diminuzione più rapido rispetto al periodo 2017-19. In particolare, i funzionari della Federal Reserve "hanno generalmente convenuto che sarebbero probabilmente appropriati limiti mensili di circa 60 miliardi di dollari per i titoli del Tesoro e di circa 35 miliardi di dollari per gli MBS", per un totale di 95 miliardi di dollari.

È quanto emerge dai verbali del meeting FED del 15 e 16 marzo 2022, quando è stato approvato il primo aumento dei tassi in oltre tre anni. I massimali mensili per la riduzione del bilancio "potrebbero essere introdotti gradualmente in un periodo di tre mesi o leggermente più lungo se le condizioni di mercato lo giustificano", viene aggiunto. Il FOMC dovrebbe approvare la riduzione del bilancio nella sua prossima riunione dal 3 al 4 maggio. "I partecipanti hanno convenuto di aver compiuto progressi sostanziali sul piano e che il Comitato è in una buona posizione per iniziare il processo di riduzione delle dimensioni del bilancio già dopo la conclusione della sua prossima riunione di maggio", mostra il verbale.

Un altro passaggio interessante dei resoconti della riunione è quello che parla dell'aumento dei tassi, che alla fine è stato 25 punti base nella riunione del mese scorso (con un voto di 8-1). "Molti partecipanti hanno notato che, con l'inflazione ben al di sopra dell'obiettivo del Comitato, i rischi inflazionistici al rialzo e il tasso dei fondi federali ben al di sotto delle stime dei partecipanti sul livello di lungo periodo, avrebbero preferito un aumento di 50 punti base [..] in questa riunione", si legge nelle minute.

"Molti partecipanti hanno notato che uno o più aumenti di 50 punti base nell'intervallo obiettivo potrebbero essere appropriati in riunioni future, in particolare se le pressioni inflazionistiche rimangono elevate o si intensificano", viene sottolineato.

Guardando ai prossimi mesi, i partecipanti alla riunione "hanno ritenuto opportuno spostare rapidamente la posizione della politica monetaria verso una posizione neutrale. Hanno inoltre osservato che, a seconda degli sviluppi economici e finanziari, potrebbe essere giustificato il passaggio a una posizione politica più rigida". Alcuni membri del FOMC si sono poi detti preoccupati che "l'inflazione elevata e le aspettative di inflazione potessero radicarsi se il pubblico iniziasse a mettere in discussione la determinazione del Comitato di adeguare la posizione della politica in modo appropriato".

Nelle verbali non emergono dettagli particolari sugli effetti della crisi ucraina sull'economia e le scelte di politica monetaria, ma viene sottolineato che "diversi partecipanti hanno ritenuto che il rischio al rialzo per l'inflazione associato alla guerra apparisse più significativo del rischio al ribasso per la crescita, poiché l'inflazione era già alta, gli Stati Uniti avevano un livello relativamente basso di esposizione finanziaria e commerciale alla Russia e l'economia degli Stati Uniti era ben posizionata per assorbire ulteriori shock avversi della domanda".