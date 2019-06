Fed, prende il via la riunione di politica monetaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È arrivato il momento cruciale per l'economia statunitense e internazionale con la due giorni delche si apre oggi a Washington e si concluderà mercoledì 19.L'attesa è tutta per le decisioni che si prenderanno ai tavoli e per le dichiarazioni del; sullo sfondo la situazione politico-economica interna, con l'inizio della campagna elettorale per le Presidenziali, e quella internazionale che vede ilSecondo la quasi totalità degli analisti, le; ci si aspetta dunque una svolta nella politica monetaria statunitense, più a settembre o comunque in autunno visto che ora il momento è molto delicato.Da un lato c'è un presidente USA che ha rotto il protocollo e da diverso tempo ha puntato il dito contro la Fed, "colpevole", a suo dire, di aver alzato i tassi troppo velocemente e di aver quindi frenato la crescita. Dall'altro rimane una situazione internazionale delicata soprattutto per le diatribe commerciali in corso.Powell dovrà muoversi con cautela e decidere le prossime mosse a sostegno dell'economia statunitense, senza però sembrare né troppo compiacente né troppo contrario alle politiche di Trump. Il tutto mentree in attesa del, quando Trump e Jinping proveranno a trovare un (difficile) accordo di base.