(Teleborsa) - La Federal Reserve prende il bazooka ed annuncia misure senza precedenti: la banca centrale statunitense ha infatti annunciato acquisti "illimitati" di Treasury ed altri titoli di debito delle agenzie federali oltre ad una serie di misure per sostenere l'economia e per compensare le "gravi interruzioni" causate dall'epidemia di coronavirus.



La fed ha annunciato acquisti di titoli di stato e federali "nella quantità necessaria" facendo saltare il precedente tetto dei 700 miliardi di dollari di acquisti di bond.



Inoltr, la Fed finanzierà programmi di sostegno agli studenti, prestiti assistiti da carte di credito, prestiti alle piccole imprese per un importo fino a 300 miliardi di dollari, oltre ad acquistare bond societari sul mercato primario e secondario offrendo un prestito ponte per un periodo di 4 anni.



