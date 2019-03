(Teleborsa) - La Fed sarà "paziente" su eventuali aumenti dei tassi di interesse. Lo ha ribadito il Presidente della banca centrale americana, Jerome Powell per la seconda volta nel giro di pochi giorni, smentendo anche di aver ceduto alle pressioni del Presidente USA, Donald Trump.



Powell, nel corso di un'intervista a "60 Minutes" sulla CBS ha chiarito che la Fed non ha fretta di aumentare ancora il costo del denaro. E' la seconda precisazione in tal senso che arriva da Powell, nell'arco del weekend, dopo l'intervento alla Stanford University.



Il numero uno della Fed ha anche ribadito che intende restare a capo della banca centrale americana per tutto il mandato di quattro anni ed ha ribadito la totale autonomia dlela Fed, rispondendo un secco "no" alla domanda se il Presidente Trump abbia il potere di licenziarlo.



