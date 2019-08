Fed, Powell pronto a un nuovo taglio dei tassi a settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nonostante i dati che arrivano dagli Stati Uniti sostengano le previsioni di una solida crescita economica e un rialzo dell'inflazione, è probabile cheSecondo gli analisti intervistati da Bloomberg una gestione prudente del rischio sosterebbe, infatti,Un accenno di quella che sarà la linea seguita da Powell si potrebbe già avere". Quando, per la prima volta dopo dieci anni, il mese scorso, il comitato che si occupa di stabilire la politica monetaria,, Powell ha affermato che non sarebbe stato "l'inizio di un ciclo".Alla vigilia di Ferragosto, in seguito alla seduta peggiore del 2019 registrata da Wall Street, è riesplosa l'ostilità di Donald Trump nei confronti di Powell, definito dal presidente Usa un "incapace". Lo scorso 14 agosto laDifronte alla politica monetaria attualmente accomodante delle principali economie sviluppate e allala Fed – per evitare le ripercussioni sul commercio che deriverebbero da un ulteriore apprezzamento del dollaro nei confronti dell'euro – dovrà tagliare i tassi in maniera più aggressiva.Alla base dell'inversione della curva dei rendimenti, pervi è la guerra commerciale con la Cina, che sta minando la fiducia degli investitori.