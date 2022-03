FED, Powell: impatto Ucraina molto incerto. Conferma aumento tassi

(Teleborsa) - Le implicazioni per l'economia statunitense del conflitto in Ucraina sono molto incerte, ma il percorso di aumento dei tassi è confermato (con il primo rialzo nella riunione di marzo). È il messaggio lanciato al Congresso statunitense da Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. "Siamo fortemente impegnati a raggiungere gli obiettivi di politica monetaria che il Congresso ci ha dato: massima occupazione e stabilità dei prezzi. Perseguiamo questi obiettivi basandoci esclusivamente su dati e analisi obiettive e ci impegniamo a farlo in modo chiaro e trasparente", si legge nel discorso diffuso in anticipo rispetto all'audizione davanti al Committee on Financial Services della Camera dei Rappresentati.

Il mercato del lavoro

"Il mercato del lavoro è estremamente teso. Gli occupati sono aumentati di 6,7 milioni di unità nel 2021 e gli aumenti di posti di lavoro sono stati robusti a gennaio. Il tasso di disoccupazione è diminuito sostanzialmente nell'ultimo anno e si è attestato al 4% a gennaio", ha ricordato in occasione della presentazione del Rapporto semestrale sulla politica monetaria della Federal Reserve. "I miglioramenti nelle condizioni del mercato del lavoro sono stati diffusi, anche per i lavoratori nella fascia più bassa della distribuzione dei salari, nonché per gli afroamericani e gli ispanici - ha aggiunto - La domanda di lavoro è molto forte e, sebbene la partecipazione alla forza lavoro sia aumentata, l'offerta di lavoro rimane debole. Di conseguenza, i datori di lavoro hanno difficoltà a riempire le opportunità di lavoro, un numero senza precedenti di lavoratori lascia per prendere nuovi lavori e i salari stanno aumentando al ritmo più veloce da molti anni.

L'inflazione

Sul fronte dell'inflazione, ha riconosciuto che è aumentata notevolmente lo scorso anno e ora sta andando ben al di sopra dell'obiettivo della FED di lungo periodo del 2%. "La domanda è forte e colli di bottiglia e vincoli di offerta stanno limitando la rapidità con cui la produzione può rispondere - ha detto Powell - Queste interruzioni dell'approvvigionamento sono state maggiori e durature del previsto, esacerbate dalle ondate di virus, e gli aumenti dei prezzi si stanno ora diffondendo a una gamma più ampia di beni e servizi".

La politica monetaria

Per quanto riguarda la politica monetaria, ha ricordato che la banca centrale ha gradualmente eliminato gli nostri acquisti netti di attività. "Con un'inflazione ben al di sopra del 2% e un mercato del lavoro forte, prevediamo che sarà opportuno aumentare l'intervallo target per il tasso sui federal funds durante la nostra riunione di fine mese", ha affermato.

"Gli effetti a breve termine sull'economia statunitense dell'invasione dell'Ucraina, della guerra in corso, delle sanzioni e degli eventi a venire rimangono altamente incerti - ha aggiunto - L'adozione di una politica monetaria adeguata in questo contesto richiede il riconoscimento che l'economia si evolve in modi inaspettati. Dovremo essere agili nel rispondere ai dati in arrivo e alle prospettive in evoluzione".