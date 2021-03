23 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - "Ci aspettiamo che l'inflazione aumenterà nel corso di quest'anno", me l'aumento "non sarà né particolarmente ampio né persistente", ha detto Jerome Powell, presidente della FED, al Comitato per i servizi finanziari della Camera. In una testimonianza congiunta a quella del segretario al Tesoro Janet Yellen sulla risposta dell'amministrazione alla pandemia, ha sottolineato che all'aumento generalizzato dei prezzi contribuiranno la domanda repressa, i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento e il confronto con pressioni sui prezzi molto deboli lo scorso anno.

"Viviamo in un mondo di forti pressioni disinflazionistiche - in tutto il globo in realtà - da un quarto di secolo", ha aggiunto, sottolineando che la FED non pensa che "un aumento una tantum della spesa che porti ad aumenti temporanei dei prezzi lo interromperebbe". Powell ha evidenziato che l'economia statunitense si è ripresa "più rapidamente di quanto generalmente previsto e sembra rafforzarsi", citando come cause le azioni di politica fiscale e monetaria.

Sugli interventi di politica fiscale si è soffermata a lungo anche Janet Yellen, che ha ringraziato i deputati per aver approvato l'American Rescue Plan, il pacchetto di aiuti da 1.900 miliardi di euro. Grazie a questo provvedimento il segretario del Tesoro è sicura che "le persone raggiungeranno l'altro lato di questa pandemia con le basi della loro vita intatte. E credo che saranno accolti lì da un'economia in crescita. In effetti, penso che il prossimo anno potremmo assistere a un ritorno alla piena occupazione".

L'economista ha anche detto di sperare che le misure sull'occupazione possano aiutare a risolvere problemi a lungo termine come "i bassi salari e i bassi tassi di partecipazione alla forza lavoro", in particolare delle donne. Quando le è stato chiesto conto delle modifiche proposte dal presidente Biden all'aliquota della corporate tax, ha affermato che l'amministrazione non proporrà politiche che danneggino le aziende americane, sottolineando che i fondi raccolti aiuterebbero a finanziare il piano di spesa del governo, incluso un pacchetto infrastrutturale e la creazione di buoni posti di lavoro nell'economia.