Fed, outlook economia Usa resta positivo

(Teleborsa) - Restano positive le previsioni per l'economia statunitense nonostante "le diffuse preoccupazioni sul possibile impatto negativo delle incertezze relative al commercio".



Lo si legge nel rapporto della Fed chiamato Beige Book, elaborato ogni sei settimane sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera la Banca centrale statunitense.



Redatto in vista della riunione del 30 e 31 luglio prossimi, il rapporto indica che ci sono stati pochi cambiamenti rispetto all'edizione precedente del documento: al prossimo summit previsto un taglio dei tassi, caldeggiato da tempo dal Presidente Donald Trump per sostenere la crescita. © RIPRODUZIONE RISERVATA