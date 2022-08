Fed non allenta la presa sui tassi. Mester: oltre il 4% nel 2023

Mercoledì 31 Agosto 2022, 18:45







(Teleborsa) - Anche se aumenta il rischio recessione, la Banca centrale americana non sembra orientata ad allentare la presa sui tassi di interesse. Anzi, come detto dalla presidente della Fed di Cleveland Loretta Mester, potranno arrivare oltre il 4% nel 2023.



"La mia view al momento è che sarà necessario portare i tassi sui fed funds a un valore al di sopra del 4% entro la fine dell'anno prossimo, per permanere a quel livello", ha detto Mester. Ciò significa che - secondo Loretta Mester - la Fed di Jerome Powell non taglierà i tassi per tutto l'arco del 2023.



Attualmente i tassi USA sono al 2,25%-2,50%.



Loretta Master è membro votante del Fomc, il braccio di politica monetaria della banca centrale americana, preposto alla determinazione dei tassi di interesse.