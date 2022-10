FED, Mester: non ci sono ancora progressi sull'inflazione

(Teleborsa) - "L'per l'economia statunitense", anche perché l'inflazione "è andata ben al di sopra del 2 per cento per quasi un anno e mezzo e i rischi per le previsioni di inflazione sono inclinati al rialzo". Lo ha affermato, in un evento a New York, aggiungendo che "nonostante una certa moderazione dal lato della domanda dell'economia e i nascenti segnali di miglioramento delle condizioni dal lato dell'offerta,"."Ilè fortemente impegnato a utilizzare i suoi strumenti per riportare l'economia alla stabilità dei prezzi e- ha spiegato - Stiamo intraprendendo un'azione decisiva per rimuovere l'accomodamento della politica monetaria per portare la domanda in un migliore equilibrio con l'offerta limitata sia nel mercato dei prodotti che nel mercato del lavoro".Dato l'attuale livello di inflazione, la sua natura generalizzata e la sua persistenza, Mester crede che "per portare l'inflazione su un percorso sostenibile al ribasso al 2%". L'economista prevede comunque che l'inflazione scenderà sensibilmente il prossimo anno.La stretta monetaria provocherà un periodo di crescita della produzione "ben al di sotto del trend nel prossimo biennio", che a sua volta porterà a una crescita dell'occupazione più lenta edei mercati finanziari."Non prevedo alcun taglio nell'intervallo di riferimento dei Fed Funds il prossimo anno", ha sottolineato.