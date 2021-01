© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -possa rappresentare una notizia positiva per i mercati finanziari e per l'attività economica. La pandemia di Covid-19, infatti, continua a porreeconomico.Lo rivelano le, i verbali dell'ultimo incontro di politica monetaria del, quando il FOMC ha confermato, in una banda di oscillazione di 0-0,25%: Il Comitato di politica monetaria della banca centrale USA li aveva portati a questo livello con lo scoppio della pandemia e conferma quindi una politica fortemente accomodanteDai verbali emerge che tutti i membri del FOMC non prevedono aumenti dei tassi d'interesse quest'anno, mentre un membro li ritiene possibili nel 2022 e ben cinque membri nel 2023.Come noto, la Fed ha anche lasciato, che prevede acquisti di titoli di Stato ed altri titoli garantiti da mutui ipotecari. Anche su questo punto il FOMC si è mostrato molto prudente ed ha confermato che si prevede di continuare gli acquistinon si verificherannoverso i target diTuttavia, "alcuni partecipanti hanno sottolineato che il comitatoai suoi acquisti di attività - come aumentare il ritmo degli acquisti di titoli o ponderare gli acquisti di titoli del Tesoro a favore delle scadenze più lunghe - se tali aggiustamenti fossero ritenuti appropriati".