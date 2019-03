Fed lascia tassi invariati. Riviste al ribasso le stime di crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Crescono i rischi che minano la stabilità finanziaria globale rendendo il futuro molto più incerto,(attendi ed osserva) dopo l'avvio di una exit strategy nel 2018 che le ha consentito di operare ben quattro rialzi dei tassi. Strategia attendista che si traduce sostanzialmente in un nulla di definito in termini di tassi d'interesse e di politica monetaria, che verrà "aggiustata" caso per caso, guardando all'evolversi della situazione dell'economia globale e dei mercati finanziari.La Banca Centrale americana ha dunque deciso di lasciare ilInnanzi tutto ci sono le tensioni commerciali fra USA e Cina, sebbene le trattative in corso abbiano registrato di recente qualche progresso. Poi, c'è la questione del rallentamento dell'economia globale ed il maggiore "stress" che colpisce le economie emergenti, in particolare la Cina. Fra i fattori di rischio c'è anche la Brexit, in particolar modo l'ipotesi di un'uscita dall'Unione Europea senza accordo (scenario No Deal).