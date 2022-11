FED, Harker: rialzi tassi in pausa a un certo punto, ma poi possiamo riprendere

(Teleborsa) - "Abbiamo alzato il tasso sui fondi federali di 375 punti base dall'inizio dell'anno. Certo, siamo partiti da zero, ma abbiamo alzato i tassi in modo significativo e molto rapidamente. Nei prossimi mesi, alla luce dell'inasprimento cumulativo che abbiamo raggiunto,man mano che ci avvicineremo a una posizione sufficientemente restrittiva". Lo ha detto, presidente della Federal Reserve Bank di Filadelfia, ad un evento."Ma voglio essere chiaro:- ha aggiunto - Dal 1983, il FOMC ha aumentato l'obiettivo per un totale di 88 volte e, di questi, 75 aumenti erano inferiori a 50 punti base".Harker si aspetta, "a un certo punto del prossimo anno", che la FED manterrà un tasso restrittivo per un po' di tempo, in modo da lasciare che la politica monetaria faccia il suo lavoro. "Dopodiché, se necessario,- ha spiegato - Ma dovremmo lasciare che il sistema si risolva da solo. E dobbiamo anche riconoscere che questo richiederà tempo".Per quanto riguarda, l'economista ha detto che "" e che la banca centrale statunitense è "impegnata a ridurla"."La linea di fondo è che, in particolare se vengono incorporate aspettative di inflazione elevata - ha detto - Per rendere l'economia il più efficiente possibile nel lungo periodo, dobbiamo superare l'inflazione".Sottolineando che la Federal Reserve può fare poco per influenzare i vincoli di offerta che spingono verso l'alto l'inflazione, Harker ha detto che vuole ", e vogliamo anche vederla diminuire in un'ampia gamma di beni e servizi".