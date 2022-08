Fed, George (Kansas City): "Inflazione elevata, non c'è ancora inversione tendenza"

(Teleborsa) -, perché l'inflazione è ancora alta e occorre aumentare il costo del denaro per rallentare la domanda fino a quando non ci saranno segnali chiari che i prezzi scendono. Lo ha affermato oggi la Presidente della Fed di Kansas City, in un'intervista rilasciata alla Cnbc, avviando in via ufficiosa ilin Wyoming, ospitato proprio dalla Fed di Kansas City.. Abbiamo visto un certo rallentamento dei numeri a luglio, ma penso che vi sia", ha affermato George, ammettendo che ipotrebberorappresentare unadell'inflazione che, per vedere una tendenza "convincente", bisognerebbe avere almeno tre mesi consecutivi di buoni dati.George ha ammesso che lacon l'aumento dei tassi di interesse, ba ha affermato che al momentonel suo distretto.La banchieraa settembre, ma in un'altra intervista a Foox News aveva detto che la banca centrale statunitense continuerà ad aumentare i tassi sino a "raggiungere un punto in cui l'inflazione inizia a decelerare in modo significativo". Non sono esclusi aumenti dei tassi sino al 4% e perfino al 5% per combattere l'inflazione.