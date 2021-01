© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Federal Reserve deve mirare ad una politica monetaria accomodante che faccia salire l'inflazione intorno a un tasso annuo del 2,5% se la banca centrale è seriamente intenzionata a raggiungere il suo target del 2%. Lo ha detto ilin un discorso alla riunione annuale dell'American Economics Association, sottolineando che i funzionari della Fed non dovrebbero accontentarsi di un'inflazione leggermente superiore al 2%."Se proviamo ad ottenere un superamento dell'inflazione di solo un decimo o due, corriamo un rischio molto elevato di non riuscire a raggiungere il nostro obiettivo di media del 2% entro un ragionevole lasso di tempo" - ha spiegato Evans -. "Per raggiungere i nostri obiettivi e gestire i rischi,di tempo e chi opera sul mercato dovrà essere preparato a un periodo di tassi d'interesse molto bassi" - ha aggiunto il governatore.Evans ha affermato, poi, che la disoccupazione quest'anno potrebbe scendere al di sotto del 5,5%.