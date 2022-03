Fed e Ucraina tengono sotto scacco i mercati europei

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee che tuttavia riducono i cali dell'avvio. Sul sentiment degli investitori pesano i nuovi casi di Covid-19 in Cina che hanno portato Pechino a decidere per il lockdown dell'area industriale di Shenzhen e della provincia di Jilin. A ciò si aggiungono le tensioni per la guerra in Ucraina, gli aumenti dei prezzi delle materie prime e l'attesa per la riunione di domani della Federal Reserve, che procederà al primo aumento dei tassi di interesse USA, in tre anni.

Sul mercato valutario, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,48%. L'Oro è in calo (-1,23%) e si attesta su 1.926,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'8,24%, scendendo fino a 94,52 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,93%.



Tra gli indici di Eurolandia preda dei venditori Francoforte, con un decremento dello 0,91%, si concentrano le vendite su Londra, che soffre un calo dello 0,70%; vendite su Parigi, che registra un ribasso dello 0,91%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 25.484 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Terna (+1,56%), Atlantia (+1,48%), Generali Assicurazioni (+1,25%) e Banca Mediolanum (+1,23%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Tenaris, che continua la seduta con -3,65%.



Sessione nera per Moncler, che lascia sul tappeto una perdita del 3,19%.



In perdita Iveco Group, che scende del 2,46%.



Pesante Interpump, che segna una discesa di ben -2,33 punti percentuali.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Salcef Group (+4,85%), Brembo (+2,00%), Brunello Cucinelli (+1,57%) e Banca Ifis (+1,40%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Biesse, che continua la seduta con -16,82%.



Seduta negativa per Datalogic, che scende dell'11,27%.



Sensibili perdite per Saras, in calo del 5,66%.



In apnea De' Longhi, che arretra del 5,53%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Martedì 15/03/2022

03:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 1,7%)

03:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 3,9%; preced. 4,3%)

03:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)

08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -28K unità; preced. -31,9K unità)

08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 4%; preced. 4,1%).