Federal reserve contro l'Italia: i conti pubblici mettono a rischio la stabilità Usa

Ultimo aggiornamento: 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non arrivano buone notizie neanche dall'altro capo del mondo per i. Questi infatti, secondo il rapporto semestrale della Federal Reserve al Congresso,Nel dettaglio, la banca centrale americana ha sottolineato che i "rischi di breve termine potrebbero generare conseguenze significative per gli Stati Uniti.sono unche resta un esito possibile più avanti nell'anno, e iCome ha ribadito già in precedenza più volte, "l'incertezza potrebbe aumentare per una escalation delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e i principali partner commerciali, facendo crescere i rischi di una frenata dell'attività economica globale".Ed è proprio l'ad essere a, ma nonostante l'acuirsi delle perplessità sul futuro,dopo dieci anni consecutivi di espansione. La Federal Reserve ha ribadito inoltre che "monitorerà attentamente le implicazioni delle informazioni in arrivo per l'outlook economico e agirà in modo appropriato per sostenere l'espansione, con un mercato del lavoro forte e un'inflazione vicina all'obiettivo di crescita annuale del 2%".