FED, Beige Book: inflazione riduce spesa famiglie, sale rischio recessione

(Teleborsa) - L'attività economica degli Stati Uniti è cresciuta a ritmi modesti, nel complesso, da metà maggio; tuttavia, diverse regioni hanno segnalato crescenti segnali di rallentamento della domanda e preoccupazione per un aumento del rischio di una recessione. La maggior parte degli operatori economici USA ha riferito che la spesa dei consumatori è diminuita poiché i prezzi più elevati di cibo e gas hanno ridotto il reddito discrezionale delle famiglie. Lo afferma la Federal Reserve nel Beige Book, il rapporto sullo stato dell'economia statunitense che farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria. Il rapporto si basa su informazioni aneddotiche raccolte dalle 12 banche regionali della FED.

"Analogamente al rapporto precedente, le prospettive per la crescita economica futura sono per lo più negative tra i distretti, con contatti che rilevavano aspettative per un ulteriore indebolimento della domanda nei prossimi sei-dodici mesi", si legge nel rapporto.

Il mercato del lavoro

La maggior parte dei distretti ha continuato a riferire che l'occupazione è aumentata a un ritmo da modesto a moderato e le condizioni sono rimaste complessivamente rigide. Tuttavia, quasi tutti i distretti hanno notato modesti miglioramenti nella disponibilità di manodopera a fronte di una domanda più debole di lavoratori, in particolare nel settore manifatturiero e dell'edilizia.

La maggior parte dei distretti ha continuato a registrare una crescita salariale. Un terzo dei distretti ha indicato che i datori di lavoro stanno valutando o hanno già concesso bonus ai dipendenti per compensare i costi legati all'inflazione, mentre in due distretti i lavoratori hanno richiesto aumenti per compensare i costi più elevati. Un quarto dei distretti ha indicato che la crescita salariale rimarrà elevata per i prossimi sei mesi, mentre alcuni hanno notato che le pressioni salariali dovrebbero diminuire entro la fine dell'anno.

L'aumento dei prezzi

Sono stati segnalati aumenti sostanziali dei prezzi in tutti i distretti, in tutte le fasi del consumo, sebbene tre quarti abbiano notato una moderazione dei prezzi per i materiali da costruzione come legname e acciaio. L'aumento dei costi di cibo, materie prime ed energia (in particolare carburante) è rimasto significativo, anche se sono state segnalate diverse segnalazioni secondo cui l'inflazione dei prezzi per queste categorie è rallentata rispetto agli ultimi mesi, ma è rimasta storicamente elevata.

Sebbene diversi distretti abbiano espresso preoccupazioni per il raffreddamento della domanda futura, nel complesso, il potere di determinazione dei prezzi è stato costante e in alcuni settori, come i viaggi e l'ospitalità, le aziende sono riuscite a superare considerevoli aumenti di prezzo per i clienti con un contraccolpo minimo o nullo. La maggior parte dei contatti prevede che le pressioni sui prezzi persisteranno almeno fino alla fine dell'anno.