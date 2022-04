FED, Beige Book: crescita impattata da aumento prezzi e blocchi in Cina

(Teleborsa) - Le pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti rimangono forti, con le aziende che stanno continuando a trasferire ai clienti i costi di input in rapido aumento. Le aziende, in particolare quelle del settore manifatturiero, stanno notando un forte aumento dei costi delle materie prime, dei trasporti e del lavoro. Il business è influenzato da "picchi nei prezzi di energia, metalli e prodotti agricoli a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina", mentre molti imprenditori notano che "i blocchi dovuti al Covid-19 in Cina hanno peggiorato le interruzioni della catena di approvvigionamento". Lo afferma la Federal Reserve nel Beige Book, il rapporto sullo stato dell'economia statunitense che farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria. Il rapporto si basa su informazioni aneddotiche raccolte dalle 12 banche regionali della FED fino all'11 aprile.

La forte domanda generalmente consente alle aziende di trasferire ai clienti gli aumenti dei costi di input, ad esempio tramite supplementi carburante per merci e tariffe aeree. "Tuttavia, i contatti in alcuni distretti hanno notato un impatto negativo sulle vendite dovuto all'aumento dei prezzi - viene sottolineato - Le imprese nella maggior parte dei distretti prevedono che le pressioni inflazionistiche proseguiranno nei prossimi mesi".

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, viene evidenziato che l'occupazione "è aumentata a un ritmo moderato". La domanda di lavoratori ha continuato a essere forte nella maggior parte dei distretti e dei settori industriali, ma le assunzioni sono state frenate dalla generale mancanza di lavoratori disponibili, sebbene diversi distretti abbiano segnalato segnali di modesto miglioramento della disponibilità dei lavoratori. Secondo i dati raccolti dalla FED, "la persistente domanda di lavoro ha continuato ad alimentare una forte crescita salariale, in particolare per i lavoratori disposti a cambiare lavoro". Le aziende hanno riferito che le pressioni inflazionistiche stanno contribuendo a salari più alti e che salari più alti stanno facendo poco per alleviare i diffusi posti di lavoro vacanti.

Tutto ciò ha portato a un'attività economica in crescita "a un ritmo moderato da metà febbraio". La spesa dei consumatori è aumentata tra le società di servizi al dettaglio e non finanziarie, poiché i casi di Covid-19 si sono ridotti in tutto il paese. L'attività manifatturiera è stata "complessivamente solida" nella maggior parte dei distretti, ma gli arretrati della catena di approvvigionamento, la rigidità del mercato del lavoro e gli elevati costi di input hanno continuato a porre sfide alla capacità delle aziende di soddisfare la domanda. Gli agricoltori sono stati sostenuti dall'aumento dei prezzi dei raccolti, ma le condizioni di siccità sono state una sfida in alcuni distretti e l'aumento dei costi di input sta comprimendo i margini dei produttori in tutta la nazione. "Le prospettive di crescita futura sono state offuscate dall'incertezza creata dai recenti sviluppi geopolitici e dall'aumento dei prezzi", viene sottolineato.