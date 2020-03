FED, analisti scommettono su nuovo taglio tassi a marzo

(Teleborsa) - Sono al 100% le chance di taglio di un quarto di punto dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve alla prossima riunione del 17 e 18 marzo.



Secondo le attese degli analisti, il Coronavirus potrebbe poi spingere la Fed a ridurre il costo del denaro di un altro quarto di punto in aprile: le chance che questo accada sono al 79%. Infine, 51% di chance di un ulteriore calo in giugno.



Nelle scorse ore, piuttosto a sorpresa, era infatti arrivato il taglio dei tassi da parte della Fed, in risposta all'emergenza Coronavirus: la banca centrale americana ha deciso di tagliare il costo del denaro di 50 punti base portando il tasso di riferimento dei Fed Funds all'1,25%.

