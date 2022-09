Fed alza tassi di interesse di 75 punti base come atteso

(Teleborsa) -come ampiamente atteso,, portando l'intervallo indicativo suie prevedendo ulteriori aumenti dei tassi in futuro. E' quanto deciso dalal termine della due giorni di politica monetaria, nel tentativo dinel lungo periodo.La decisione di alzare ancora i tassi è statadai dodici membri del FOMC, inclusi il Presidente Jerome Powell ed il vicepresidente John Williams. Nello stesso tempo, il Board ha assicurato chein linea con il piano di riduzione del bilancio annunciato a maggio scorso.Glirecenti - si legge nello statement - segnalano una. Gli aumenti diperò si confermanoed il tasso di disoccupazione è ai minimi., riflettendo gli squilibri dell'offerta e della domanda legati alla pandemia, l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia e le più ampie pressioni sui prezzi.La- si sottolinea - sta causandoumane ed economiche, sta creando un'ulteriore pressione al rialzo sull'inflazione e pesando sull'attività economica globale.Nell'assumere le decisioni appropriate di politica monetaria, ilche continuerà ae si dice disposto adqualora emergessero rischi che possano impedire il raggiungimento degli obiettivi. Le valutazioni - precisa - terranno conto di un'ampia gamma di informazioni, compresi i dati sulla salute pubblica, le condizioni del mercato del lavoro, le pressioni inflazionistiche e le aspettative di inflazione e gli sviluppi finanziari e internazionali.