Fed acquisterà titoli di Stato per evitare crisi liquidità

(Teleborsa) - La Banca Centrale americana si prepara ad agire per evitare il peggio, ossia una stretta creditizia che potrebbe portare di nuovo in recessione la prima economia mondiale. In un discorso alla National Association for Business Economics a Denver, Jerome Powell, presidente della Fed ha dichiarato che il momento di intervenire "è arrivato", tornando a comprare titoli di Stato a breve per garantire adeguata liquidità al mercato monetario, specificando però che "la crescita del bilancio per ragioni di gestione delle riserve non è in nessun modo da confondere" con il quantitative easing.



Vale la pena ricordare che proprio poco tempo fa, la Federal Reserve è dovuta intervenire più volte sulla piazza dei finanziamenti a brevissimo termine tra le banche con delle iniezioni di liquidità.



