FCA, Volkswagen non guarda al Lingotto

(Teleborsa) - Volkswagen chiude la porta a FCA. L'Amministratore Delegato del gruppo automobilistico tedesco, Herbert Diess, parlando alla stampa, ha smentito un interesse per il Lingotto.



"No, non siamo interessati a FCA. Le nostre priorità sono altre. Il consolidamento nel settore dell'auto continuerà. Quelle operazioni richiedono troppe energie. E, adesso, le nostre energie sono rivolte tutte all'interno", ha spiegato Diess.



I titoli FCA quotati a Piazza Affari stanno cedendo oltre l'1% su prese di beneficio dopo il recente rally innescato dalle dichiarazioni di interesse, per il Lingotto, da parte dei gruppi francesi PSA e Renault.



Poco mosso il titolo Volkswagen: +0,03% sulla borsa di Francoforte.





