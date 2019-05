FCA, utile in calo nel 1° trimestre. Conferma target 2019

(Teleborsa) - FCA chiude il primo trimestre 2019 con un utile netto delle Continuing Operation a 0,5 miliardi di euro (951 milioni nello stesso periodo del 2018), un utile netto adjusted a 0,6 miliardi di euro (963 milioni nel 1° trimestre 2018), un EBIT adjusted a 1,1 miliardi di euro e un margine al 4,4%.



Confermati i target per l'anno in corso.



"Il mercato sta rispondendo con entusiasmo al lancio dei nostri nuovi prodotti mentre stiamo attuando tutte le iniziative necessarie a rafforzare le aree di business che che hanno risultati più deboli - ha commentato Mike Manley, CEO di FCA - . Sulla base di questi elementi e con i risultati del primo trimestre in linea con le nostre attese, siamo fiduciosi sui nostri target per il 2019".



Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,67%.





