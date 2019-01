FCA US: crescono le vendite a dicembre. Nel 2018 +9% di vendite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dicembre radioso per, che nell'ultimo mese dell'anno, lascia registrare un incremento delle vendite negli Stati Uniti di 14 punti percentuali, con 196.520 veicoli consegnati rispetto ai 171.946 del dicembre 2017. Nel complesso, bene le vendite al dettaglio, cresciute leggermente fino a toccare le 151.077 automobili cedute, mentre le vendite sulla flotta hanno rappresentato il 23% delle vendite totali.La Jeep Wrangler è stata incoronata regina del mese, con 19.800 veicoli venduti a dicembre, ed alle spalle un anno da record: 240.032 veicoli che hanno lasciato la casa automobilistica nel 2018. Risultato migliore di quello già registrato nel 2015.Nel 2018, il numero di automobili vendute al dettaglio da FCA US è stato di 1.760.488 unità: il risultato migliore dal 2001. In crescita anche le vendite complessive, che con 2.235.204 consegne rispetto alle 2.059.376 del 2017, si attestano al +9%."Le prestazioni di quest'anno – commenta soddisfatto il numero uno dell'area vendite per gli Stati Uniti, Reid Bigland - sottolineano gli sforzi che abbiamo intrapreso per riallineare la nostra produzione, offrendo ai consumatori statunitensi più veicoli Jeep e camioncini Ram". "Vediamo le vendite – ha annunciato ancora Bigland - rimanere solide nel 2019 e non vediamo l'ora di espandere il nostro portafoglio di veicoli con l'aggiunta del tanto atteso Jlad Gladiator".