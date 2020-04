FCA rinvia assemblea a giugno e pagamento dividendo

(Teleborsa) - Fiat Chrysler Automobiles fa slittare l'Assemblea in calendari il 16 aprile 2020, rinviandola "all'ultima parte di giugno 2020", per allinearsi alle "corrispondenti misure adottate da diversi costruttori, alla luce del protrarsi dell'epidemia da COVID-19".



La decisione ha anche come conseguenza il rinvio della delibera sul dividendo ordinario 2019 di 1,1 miliardi annunciato all'epoca della conclusione del Combination Agreement con Peugeot.